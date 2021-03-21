الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر من مليون نوع نبات وحيوان معرضين للانقراض

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمناسبة اليوم العالمي للغابات، اليوم الأحد، إن رفاة البشرية يرتبط بصحة كوكبنا ارتباطا لا تنفصم عُراة، وتؤدي الغابات فيه دورًا حاسمًا.



وأضاف أن الغابات تصفي ما نتنفسه من هواء وما نشربه من ماء، وهي تنظم مناخنا، وتمتص ثلث غازات الدفيئة المنبعثة كل عام على الصعيد العالمي.



وتابع: "وتوفر الغابات موئلا لـ80 في المائة من جميع الأنواع الأرضية المعروفة، التي يتعرض الكثير منها للخطر".



وأكمل: "يتعرض اليوم لخطر الإنقراض أكثر من مليون نوع من أنواع النباتات والحيوانات التي يقدر عددها بـ 8 ملايين في العالم".



وأكد أن نحو 1.6 بليون شخص يعتمدون بشكل مباشر على الغابات في الغذاء والمأوى والطاقة والدواء والدخل.



وأشار إلى أنه على الرغم من كل ما تقدمه الغابات، فإن فقدانها مستمر بمعدل ينذر بالخطر.



وأكمل: "فما زلنا نفقد كل عام 10 ملايين هكتار من الغابات، وهي مساحة تكاد تساوي مساحة أيسلندا".



وأوضح أن إزالة الغابات تزيد من مخاطر تفشي الأمراض المعدية والجوائح.



وتابع: "يصادف هذا العام بداية عقد الأمم المتحدة؛ لإصلاح النُظم الإيكولوجية، الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات لمنع تدهور الغابات والنظم الإيكولوجية الأخرى ووقفه وعكس مساره، وإذا أخفقنا في التحرك الآن، فإننا نخاطر ببلوغ نقطة اللاعودة، ولكن لم يفت الأوان بعد لإصلاح بعض ما أحدثناه من ضرر".



وأكد: "تتطلب الأزمات التي يواجهها كوكبنا إجراءات عاجلة يتخذها الجميع الحكومات، والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والسلطات المحلية، والأفراد".



وأتم حديثه قائلًا: "ها هي الشعوب الأصلية تقود الطريق، فهي تهتم بالتنوع البيولوجي للأرض وتحقق نتائج في حفظ الغابات مستعينة بموارد مالية قليلة جدًا ودعم ضئيل".



واختتم: "وفي هذا اليوم العالمي للغابات، فلنغرس بذور مستقبل مستدام من خلال الإلتزام بإصلاح غاباتنا وحفظها لصالح البشر والكوكب".