وسط استمرار جائحة كورونا عالميا، ربما يجد المرء متنفسا من التوترات في تناول بعض الحلوى، وإذا لم يكن ذلك كافيا للتشجيع على تناول الحلوى، فإن إيطاليا وفرت سببا آخر، فاليوم يصادف اليوم العالمي لحلوى الـ"تيراميسو".

وأعلنت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه سيتم الاحتفال بالحلوى التقليدية في عطلة نهاية الأسبوع "الأحد"، وهو ما قوبل بتأييد من الإيطاليين المحبين للحلوى التي ارتفعت مبيعاتها العام الماضي بنحو 5%.

وذكرت "أنسا"، أن خدمات التوصيل التي تقدم التيراميسو حققت أداء جيدا في وقت الجائحة، إلى جانب المتاح منها في المتاجر.

وتم إطلاق "يوم أحد تيراميسو" في عام 2017 من قبل عدد قليل من الكتاب المتخصصين في الاهتمام بأمور الطعام، وفقًا لموقع على الإنترنت حول الاحتفال. وفي الأوقات الاعتيادية قبل ذلك، كانت تقام مسابقات لمعرفة أفضل طهاة الحلوى.