وزيرة الصحة تؤكد للطبيبات والممرضات تقدير الرئيس لدورهن خلال التصدي لكورونا

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، مجموعة من سيدات الفريق الطبي من الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى زوجة أحد الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أعربت عن سعادتها وفخرها بالجهود التي بذلتها الأطقم الطبية والعمل بكل إخلاص وتفانٍ، مؤكدةً تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لعطائهم وتضحياتهم التي لن ينساها التاريخ لحماية الوطن خلال تلك الفترة من مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لهن ولأسرهن، لدورهن الكبير الذي ظهر جليًا في إدارة الأزمة واستكمال مسيرة العمل الدؤوب رغم ما واجهه العالم أجمع من تحديات، مما كان له أثر كبير في السيطرة على الأزمة، كما أوصتهن الوزيرة بمتابعة العمل وإعلاء مصلحة المريض حيث إن كل خطوة وكل جهد يبذلنه يساوي حياة.

ومن جانبهن توجهت السيدات من الفريق الطبي بالشكر للدكتورة هالة زايد، لدعمها الدائم للأطقم الطبية وحرصها على التواصل المستمر معهم منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال اجتماعاتها الدورية عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" من داخل مستشفيات العزل، مما كان له أثر كبير في تقديم الدعم لهم وتلبية كافة الاحتياجات والتغلب على التحديات التي واجهتهم، معربين عن سعادتهم بلقاء وزيرة الصحة والسكان والذي يدل على تقديرها الكبير لجهود كافة الأطقم الطبية.