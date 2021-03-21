 ولي العهد الأردني يعزي أهالي المتوفين بحادثة مستشفى السلط - بوابة الشروق
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ولي العهد الأردني يعزي أهالي المتوفين بحادثة مستشفى السلط

رويترز
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 5:18 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 5:18 ص

قدم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تعازيه إلى أهالي المتوفين في مستشفى السلط الحكومي بسبب حادثة انقطاع الأوكسيجين.

وعبر أهالي الضحايا عن شكرهم على زيارة ولي العهد وقيامه بواجب التعزية، مؤكدين أن "هذه الزيارة ليست بغريبة على الهاشميين".

وتسبب نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط الأسبوع الماضي بالأردن بوفاة 7 أشخاص كانوا يخضعون فيه للعلاج من كورونا.

وصدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، وتعيين وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية للقيام بمهام وزير الصحة بالإضافة إلى مهام منصبه.

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