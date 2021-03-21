 فيديو.. صحة النواب: نطعم ما يقرب من 1500 إلى 2000 مواطن يوميا ضد كورونا - بوابة الشروق
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فيديو.. صحة النواب: نطعم ما يقرب من 1500 إلى 2000 مواطن يوميا ضد كورونا

أمل محمود
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 12:44 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 12:44 ص

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظمتي الصحة العالمية والدواء الأوروبية وهيئة الدواء المصرية أكدوا أن لقاح أسترازينكا فعال وأمن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن جميع الدول الأوروبية التي أوقفت تداول لقاح كورونا خلال الفترة الماضية بدأت من جديد استئناف تطعيم مواطنينها به، ذاكرًا أنه حصل على لقاح أسترزينكا.
وذكر أنه يتم تطعيم ما يقرب من 1500 إلى 2000 فرد يوميًا بلقاحات كورونا، معقبًا: «ودا عدد قليل جدًا.. إسرائيل طعمت 100% من سكانهابالجرعة الأولى، والإمارات ططعمت أكثر من 50% من مواطنيها».
وأكد أن جميع اللقاحات المتوافرة في مصر حاليًا آمنة تمامًا، مضيفًا أن وزيرة الصحة أعلنت أمس، أنه قبل نهاسة الشهر الجاريسيتوافر لدى مصر 3 ملايين جرعة سواء من لقاحي أسترازينكا أو سينوفارم.
وأوضح أن عدد اللقاحات التي توافرت لمصر حتى الآن قليلة جدًا، معربًا عن أمله في تطعيم 50 مليون مواطن بنهاية العام الجاري، وذلك بعد توافر 100 مليون جرعة كما أعلنت وزارة الصحة.

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