4 أشقاء يحررون محضرا بهدم مقبرة والدهم واختفاء جثته في بني سويف

فوجيء 4 أبناء من مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، أثناء زيارتهم لقبر والدهم، بعدم وجود المقبرة ولا جثة والدهم، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن جنوب بنى سويف، بورود بلاغ من "أحمد م."، سائق يقيم بمدينة الفشن، يفيد أثناء ذهابه مع أشقاءه الثلاثة لزيارة قبر والدهم في مقابرالأسرة بقرية العجرة التابعة لمركز الفشن، فوجئوا بقيام التربي بهدم المقبرة وعدم وجود جثة والدهم فيها، وأنهم توجهوا لتربي المنطقة لسؤاله عما حدث للمقبرة، أخبرهم أن هذه المقبرة خاصة به، ولا يعلم عن جثة والدهم شيئا.

تم تحرير المحضر رقم 1002 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الفشن، وأخطرت النيابة للتحقيق، التى قامت بفتح تحقيق فى الواقعة وأمرت بتحريات المباحث.

وقال "أحمد م."، سائق: "ذهبت مع أشقائي الثلاثة إلى قبر والدنا أمس بقرية العجرة، لزيارته والترحم عليه كما يحدث كل فترة، وفوجئنا بأن مقبرة والدنا قد تم هدمها ولا توجد بها الجثة، فأسرعنا إلى تربي المنطقة، في البداية أنكر معرفته بالواقعة، وبعد مواجهة بيننا وبينه اعترف أنه هدم المقبرة ونقل جثة والدنا منها؛ لأن هذه المقبرة ليست ملك لنا، وطلب منها شراءها مرة أخرى منه، وعندما طلبنا منه جثة والدنا أنكر معرفته بمكان الجثة.

وأضاف "أبو الحسن"، أحد الأشقاء: "قمنا بشراء المقبرة منذ 15 سنة، وتجديدها منذ عامين، حيث تكلف التجديد 20 ألف جنيه، وحتى الآن لا نعلم أين اختفت جثة والدنا، وتقدمنا ببلاغ آخر لنيابة الفشن العامة؛ للتحقيق في الواقعة ومعرفة أين اختفت جثة والدنا".