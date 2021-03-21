صحيفة: ميركل ترغب في تمديد الإغلاق بألمانيا حتى أبريل

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تعتزم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل تمديد قواعد الإغلاق الصحي في بلادها حتى أبريل، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مسودة قرار قالت إنه لا يحمل أى تواريخ محددة.

وأوضحت الصحيفة أن المسودة تشتمل على إشارة إلى السماح بعطلات "يقل فيها الاختلاط" للمواطنين داخل مناطقهم التي يقيمون فيها، مع تطبيق قواعد صارمة تتعلق بالنظافة وقيود التواصل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ميركل وروساء وزراء الولايات الألمانية سيجتمعون غدا الاثنين لمناقشة مستقبل القيود الصحية في أكبراقتصاد بأوروبا.

وفي سياق متصل، كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن غالبية واضحة من المواطنين يعارضون تشديد قيود كورونا الحالية المفروضة لتجنب المخالطات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف لقياس الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 30% فقط من الألمان يؤيدون العودة إلى توسيع نطاق الإغلاق، فيما أعرب 23% عن تأييدهم للإبقاء على الإجراءات الحالية.

وأعرب 22% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتخفيف القيود، وأبدى 15% تأييدهم لإنهاء كل القيود على حقوق الحرية. وامتنع 10% عن إبداء رأي في هذا الموضوع.