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اليوم.. انتهاء حالة الطوارئ في منطقة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة

د ب أ
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 9:15 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 9:15 ص

من المقرر أن تنقضي حالة الطوارئ، التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا المستجد في العاصمة اليابانية طوكيو، وثلاث مقاطعات مجاورة، في نهاية اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وكانت حالة الطوارئ قد دخلت حيز التنفيذ في أوائل يناير الماضي، عندما ارتفعت حالات العدوى . واستقرت أعداد الحالات في العاصمة وبدأت جهود لمنع عودة ارتفاع حالات العدوى مرة أخرى.

وستُبقي الحكومة على طلبها للمطاعم والحانات بأن تغلق أبوابها مبكرا وللشركات بأن تسمح للموظفين بالعمل عن بعد.

وسجلت طوكيو 342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، وهذا هو اليوم الخامس على التوالي، الذي تتجاوز فيه الإصابات 300 حالة.

وفي مختلف أنحاء اليابان، تم تسجيل أكثر من 1500 حالة إصابة جديدة أمس السبت، وحوالي نصفها كانت في العاصمة طوكيو.


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