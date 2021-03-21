أستاذ باثولوجي: كبار الشخصيات السياسية في أوروبا تتلقى لقاح أسترازينيكا لمنع التشكيك فيه

قال ضياء الدين السيد، أستاذ الباثولوجي بجامعة أنجليا راسكن في بريطانيا، إن أوروبا ستتأخر عن بريطانيا في الخروج من آثار أزمة كورونا لعدم حصولها على كميات كافية من اللقاحات، مشيرا إلى تخوف الأوروبيين تخوفات من لقاح أسترازينيكا.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أن كبار الشخصيات السياسية في أوروبا بدأت تتلقى لقاح أسترازينيكا لمنع التشكيك فيه.

وعن إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بفيروس كورونا بعد يومين من حصوله على اللقاح، أوضح أنه من المرجح أن يكون أصيب بالفيروس قبل تلقيه اللقاح، ولكن الأعراض ظهرت بعد تطعيمه.

ولفت إلى أن 35 شخصًا أصيبوا بجلطات من 18 مليونًا في أوروبا تلقوا لقاح أسترازينيكا، موضحا أنه لا توجد أدلة علمية ربطت بين لقاح أسترازينيكا والإصابة بالجلطة.

واختتم ضياء الدين السيد، أستاذ الباثولوجي بجامعة أنجليا راسكن في بريطانيا: «لا يوجد ارتباط بين الصوم وتناول لقاح كورونا في رمضان ومن الممكن تناول اللقاح بعد الإفطار».

