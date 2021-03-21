الدولار ينخفض قرشين خلال تعاملات البنوك المصرية اليوم

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سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي تراجعا، خلال تعاملات اليوم الأحد، تراوح بين قرش واحد وقرشين بمعظم البنوك العاملة بالسوق المصرية، مدعوما بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي بتثبيت أسعار الفائدة.

وخسرت العملة الأمريكية نحو قرشين ببنوك (الأهلي المصري، ومصر، والاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي)، ليتداول في هذه البنوك بمتوسط 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وجرى تداول الدولار بسعر 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك (كريدي أجريكول، مصر، وقطر الوطني الأهلي، والتجاري الدولي - مصر).