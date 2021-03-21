ليبيا وإيني الإيطالية تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مع المدير التنفيذي لشركة (إيني) الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، نشاطات الشركة في ليبيا، وسبل تدوير عجلة الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، استجابة للاحتياج المتزايد للطلب العالمي على الطاقة، مع مراعاة التحديات البيئية المتفاقمة.

وطالب الدبيبة، خلال اللقاء، اليوم الأحد، بطرابلس، حسبما أفادت بوابة (الوسط) الليبية، شركة (إيني) بالاستثمار وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والكهرباء، مؤكدا أنها أولوية عاجلة بالنسبة لليبيا.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للشركة الإيطالية الالتزام الكامل فيما يتعلق بالأنشطة والمشاريع التشغيلية في البلاد، مع التركيز على الغاز الطبيعي، وتقليل استخدام المصادر ذات التأثير العالي للكربون.