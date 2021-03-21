وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ستبدأ اليوم الأحد، وتستهدف الكوادر الصحية العاملين في المستشفيات العامة والخاصة والأهلية، ومرضى الكلى ومرضى السرطان وكبار السن فوق 75 عاما.

وأوضحت الكيلة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم - أن الوضع الوبائي في فلسطين لا يزال خطرا، وأن الإجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، ساهمت في التقليل من الخسائر والضحايا على المستوى الصحي.

واستعرضت تحديات الرعاية الصحية الأولية في جائحة "كوفيد- 19"، وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رغم الضغط الكبير الذي تعاني منه الكوادر الطبية والصحية ومرافق الوزارة إثر الجائحة.

وشكرت وزيرة الصحة كل من دعم القطاع الصحي الفلسطيني لمواجهة الجائحة من أصدقاء على مستوى العالم أو داعمين من داخل فلسطين، مؤكدة أن مساندة المجتمع المحلي ودول العالم الصديقة ساهمت في دعم القطاع الصحي الفلسطيني بشكل كبير أمام جائحة "كورونا".