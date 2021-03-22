 خالد القماش: إيهاب جلال قادر على انتشال الإسماعيلي من أزمته - بوابة الشروق
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خالد القماش: إيهاب جلال قادر على انتشال الإسماعيلي من أزمته

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 11:43 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 11:43 م

أكد خالد القماش رئيس قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، أن إدارة النادي نجحت في اختيار مدرب بحجم إيهاب جلال المدير الفني الجديد للدراويش، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفاً للبوسني دراجان يوفيتش الذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق بالدوري.

وقال القماش في تصريجات تليفزيونية إن إيهاب جلال قادر على انتشال الفريق من دائرة الهبوط، بعد وضع الفريق الحرج بجدول ترتيب الدوري هذا الموسم.

وتابع أن جلال واحد من أنجح المدربين داخل مصر خلال السنوات الماضية، حيث قدم نجاحات عديدة، خاصة مع نادي مصر المقاصة، الذي قاده نحو وصافة الدوري العام، واللعب في دوري أبطال أفريقيا عام 2017، متمنيًا التوفيق له مع الإسماعيلي.


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