 النيابة الأردنية: 13 موقوفا في قضية مستشفى السلط وإحالتهم إلى المحكمة - بوابة الشروق
الأحد 21 مارس 2021 5:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

النيابة الأردنية: 13 موقوفا في قضية مستشفى السلط وإحالتهم إلى المحكمة

عمان - د ب أ:
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 3:20 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 3:20 م

كشفت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن توقيف 4 أشخاص جدد في قضية انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط عن مرضى كورونا ووفاة 7 منهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم، عن نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات قوله إن إجمالي الموقوفين ارتفع بذلك إلى 13 جرى توقيفهم بجرم التسبب بالوفاة.

وأشار إلى أن الموقوفين الجدد هم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام للشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.

وأضاف أن النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، إذ استمعت إلى 66 شاهد إثبات، وإجراء 9 خبرات فنية، موضحا أنه تم الإطلاع على 20 مستندا، تحمل في طياتها الإثبات بحق الموقوفين.

وقال العبداللات إن البينات جميعها أثبتت أن هناك إهمالا وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من قبل الموقوفين ما أدى الى نفاد الأكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة 7 من المرضى.

وأضاف العبداللات أنه بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة أنه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق وإحالة ملف الدعوى بكل محتوياتها إلى محكمة بداية السلط صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة الموقوفين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك