كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان عن ارتفاع إجمالي منتجات المصافي والصناعات البترولية في السلطنة بنسبة 8ر1 % بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وقال المركز، في إحصاءات مبدئية أصدرتها وأوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد ، إن إنتاج وقود السيارات العادي 91 بلغ بنهاية الشهر الماضي مليونًا و676 ألفًا و700 برميل بانخفاض نسبته 20 % مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي التي شهدت إنتاج مليونين و93 ألفًا و800 برميل، فيما بلغت مبيعاته مليونًا و323 ألفًا و300 برميل، كما بلغت الصادرات 366 ألفًا و100 برميل بانخفاض 71 % عن نهاية فبراير 2020.

وطبقا للمركز، ارتفع إنتاج البنزين بنسبة 17 % مقارنة بنهاية فبراير 2020 ليبلغ 36 ألفًا و300 طن متري وبلغت صادراته 32 ألفًا و800 طن متري بارتفاع نسبته 5 %، وبلغ إنتاج الباراكسيلين 91 ألفًا و100 طن متري، فيما سجلت صادراته 97 ألفًا و200 طن متري.

وأشار المركز إلى انفخاض إنتاج البولي بروبلين بنسبة 49 % مسجلًا 22 ألفًا و700 طن متري، كما انخفضت مبيعاته بنسبة 33 % لتبلغ 3 آلاف و900 طن متري وانخفضت صادراته بنسبة 44 % لتصل إلى 17 ألفًا و800 طن متري.