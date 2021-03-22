 الإسكان تحذر المواطنين من الإعلانات المضللة لبيع شقق في العاصمة الإدارية - بوابة الشروق
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الإسكان تحذر المواطنين من الإعلانات المضللة لبيع شقق في العاصمة الإدارية

العاصمة الادارية - ارشيفية
العاصمة الادارية - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 11:58 م
قال الدكتور عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك بعض الشركات الوهمية التي تضع صورًا لمشروعات منتهية نفذتها الوزارة في المدن الجديدة، لتضليل المواطنين.

وحذر حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، المواطنين من عمليات النصب والاحتيال، قائلًا إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بالفعل ضد الإعلانات التي تم رصدها الفترة الماضية.

ونصح المواطنين بالرجوع إلى الجهات المسؤولة للاستفسار عن الإعلانات التي يُشك في دقتها، وكذا معاينة الوحدات السكنية المعروضة للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة على الأرض، مشيرًا إلى أهمية الترويج الإعلاني القانوني للشركات في هذا الشأن.

وناشد المواطنين تحري الدقة في أي عملية شراء للمنشآت حتى لا يُظلم المطورين الصادقين، مضيفًا أن القطاع الخاص يعمل على قدم وساق مع الحكومة في العاصمة الإدارية، بينما يستغل البعض هذا النجاح في عمليات النصب والخداع.


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