 شاب يسقط من شرفة الطابق الثاني فرارا من الشرطة الألمانية - بوابة الشروق
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شاب يسقط من شرفة الطابق الثاني فرارا من الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 8:57 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 8:57 م

أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية سكسونيا السفلى اليوم الأحد وقوع إصابات طفيفة لشاب قفز من شرفة في الطابق الثاني فرارا من الشرطة.

ططكان أفراد الشرطة توجهوا إلى مكان الحادث في مدينة فيردن شمالي ألمانيا ليلة السبت الماضية بعد تلقيهم بلاغا بالإزعاج وهموا بفض حفل غير مصرح به شارك فيه عشرة أفراد.

وعندما لاحظ الحضور قدوم الشرطة حاول بعضهم الفرار ومنهم الشاب.

وصعد الشاب على سور الشرفة لكنه لم يتمكن من الحفاظ على توازنه وسقط وتحفظت الشرطة على البيانات الشخصية لحضور الحفل الذين سيتم فرض غرامة مالية عليهم جميعا.

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