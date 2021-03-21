 أكراد العراق يحتفلون ببداية العام الجديد بالرقصات والألعاب النارية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكراد العراق يحتفلون ببداية العام الجديد بالرقصات والألعاب النارية

د ب أ
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 3:49 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 3:49 ص

 احتفل أكراد العراق ببداية العام الجديد، الذي حل يوم السبت، بالرقصات التقليدية والمشاعل والألعاب النارية.

وعيد نوروز، كما يطلق عليه، له تقليد يعود إلى أكثر من 3 آلاف عام وهو أيضا احتفال ببداية فصل الربيع.

ويعد نوروز بالنسبة للأكراد، هو أهم احتفال في العام، كما أنه رمز للمقاومة السياسية.

وفي عصرنا الحالي، غالبا ما يربط الأكراد الاحتفال بالعام الجديد بالاحتجاجات- على سبيل المثال، للحصول على مزيد من الحكم الذاتي في مناطقهم.

ويجري الاحتفال بعيد نوروز في البلقان وإقليم البحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط إما في 20 أو 21 مارس. وتعتبره اليونسكو تراثا ثقافيا غير مادي.

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