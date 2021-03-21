بعدما كانت عنوانا على ثرائه كأشهر رجل أعمال في أمريكا، قبل توليه الرئاسة، أصبحت طائرة ترامب الشخصية من بوينج 757 ماكثة بغير فائدة وغير قادرة على الطيران، في مطار نيويورك بمقاطعة أورانج، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وظهرت طائرة الركاب كاملة الحجم، التي تحمل اسم ترامب على جانبها بأحرف كبيرة، في حالة سيئة، إذ بدت المحركات ملفوفة بانكماش وبها إجراء مفقودة.

وتتطلب إعادة الطائرة التي كان عمرها 20 عامًا عندما اشتراها ترامب في عام 2010، مئات الآلاف من الدولارات، إذ تشير سجلات الرحلات إلى أن ترامب لم يستخدمها ولم تحلق لمرة واحدة منذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017.

ويمكن لطائرة ترامب بوينج، التي تضم غرفة نوم رئيسية وجهاز تلفزيون 57 بوصة وأبازيم حزام أمان من الذهب عيار 24 قيراطًا، أن تستوعب 43 راكبًا بشكل مري، لكنه استبدالها خلال فترة رئاسة بواحدة تتسع ل 9 أشخاص فقط.

وكانت طائرة ترامب عنصرًا أساسيًا خلال حملته الرئاسية التي انطلقت عام 2016، إذ جال فيها على كافة الولاية المتحدة خلال الحملة.

ووفقًا لمنظمة ترامب، يمكن لطائرة ترامب الحالية أن تتسع لتسعة ركاب بشكل مريح.

قال مسؤول سابق في البيت الأبيض، إن التكلفة وراء تشغيل الطائرة الكبيرة، التي يسميها موقع منظمة ترامب على الإنترنت بـ"جوهرة التاج"، كانت بمثابة ضغوطًا مالية.

وأضاف المصدر: "كان تحليق هذا الشيء مكلفًا للغاية لا أعتقد أن الناس أدركوا أن مجرد رفعه في الهواء والتوقف مرة واحدة كان يكلف حرفياً عشرات الآلاف من الدولارات".

كما لاحظ ديفيد سوسي، محلل الطيران في شبكة "سي إن إن"، أن تشغيل طائرة بوينج 757، يمكن أن يكلف ما بين 15000 دولار و18000 دولار في الساعة: "إنه محرك قديم وأصبح توفر قطع الغيار له تحديًا، لذا ارتفعت تكاليف التشغيل بشكل كبير، كما أن معظم شركات الطيران من طراز 757 تقاعدت نظرًا لتوفر نماذج أكثر فعالية من حيث التكلفة الآن".

وفقًا لمجلة "فوربس"، فإن استئجار طائرة 757 مشابهة لترامب سيكلف حوالي 25000 دولار في الساعة كرسوما أساسية.