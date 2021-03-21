عقد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت بالكامل بسبب كورونا

تعقد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عبر الإنترنت بالكامل، حيث تواجه أجزاء كبيرة من أوروبا موجة ثالثة من تفشي وباء كورونا.

وقال المتحدث باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل عبر تويتر اليوم الأحد إنه بدلا من الاجتماع في بروكسل، كما كان مخططًا في الأصل، سوف يجتمع القادة عبر الفيديوكونفرانس.

وسوف تكون هذه هي أول قمة اعتيادية للاتحاد الأوروبي منذ منتصف عام 2020 لا يمكن عقدها في الموقع المقرر. وعادة يجتمع القادة كل ثلاثة أشهر، ومع ذلك تم عقد سلسلة من الاجتماعات الإضافية عبر تقنية الفيديوكونفرانس في الفترات بين الاجتماعات الاعتيادية في الأشهر الماضية لبحث التعامل مع الوباء.

وسوف تكون مواجهة الوباء على رأس جدول أعمال القمة المقررة يومي الخميس والجمعة، حيث يحاول القادة إيجاد طرق للوصول إلى هدف مشترك يتمثل في تسريع حملات التطعيم.

كما تتم مناقشة العلاقات المستقبلية مع روسيا وتركيا.