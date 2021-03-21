سويسرا توقف بيع ذخيرة البنادق لشرطة هونج كونج

أوقفت سويسرا بيع ذخيرة، تم استخدامها في بنادق القناصة العسكرية الخاصة بهونج كونج العام الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة زونتاج بليك السويسرية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مجموعة إشرافية تتألف من عدد من الوزراء قررت في مايو 2020 أن خطورة استخدام الذخيرة ضد المدنيين في هونج كونج كبيرة للغاية.



كما خلصت المجموعة إلى أن شحن شركة "ار يو ايه جي" الدفاعية الدولية للذخيرة التي تملكها الدولة قد يعرض السلام والاستقرار الإقليمي للخطر.



وأكد متحدث باسم الشركة، وقف شحن الذخيرة في ربيع العام الماضي.



ويذكر أن المظاهرات السلمية التي بدأت مطلع 2019 ضد مشروع قانون، يتيح ترحيل المطلوبين جنائيًا للبر الرئيسي تفاقمت بحلول منتصف العام، وتحولت لتحد مباشرة لسيطرة بكين على هونج كونج، واستمرت حتى العام الماضي.