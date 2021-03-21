مواطنو صربيا يحتشدون بوسط بلجراد للاحتجاج ضد قيود كورونا

تظاهر مواطنو صربيا ضد قيود فيروس كورونا في العاصمة بلجراد، اليوم السبت، حيث احتشد المتظاهرون فى ساحة الجمهورية بوسط العاصمة، وكان العديد منهم بدون أقنعة واقية.



وتم قبل أسبوعين فرض قيود خلال عطلات نهاية الأسبوع ، حيث يتعين على المتاجر والمطاعم والمؤسسات الخدمية الإغلاق بدءا من ظهر يوم السبت والبقاء مغلقة حتى الساعة 6 صباحا يوم الاثنين.



ويستثنى من ذلك محلات البقالة والصيدليات ومحطات الوقود فقط.



وشهدت صربيا قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا، حيث سجلت بحلول اليوم السبت متوسط 3ر503 إصابة لكل 100 ألف نسمة على مدار الأيام السبعة الأخيرة .