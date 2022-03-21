محافظ المنيا يقدم التهنئة للفائزة بلقب الأم المثالية: أنتن أساس نهضة الجمهورية الجديدة

أعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات، اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح.

وأكد أن الأم المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية، مثمنًا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر، ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

وقدم محافظ المنيا التهنئة إلى السيدة أمل حسين محمد السيد دياب، ابنة مركز سمالوط، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، ضمن الأمهات المثاليات والتي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2022.

وأعرب المحافظ عن سعادته، لفوزها بلقب الأم المثالية نظراً لما قدمته من عطاء وكفاح وتضحية حتى تصل أسرتها لبر الأمان، لتكون قصص عطاء تستحق التقدير والتكريم من الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظها وأبنائها ومصرنا الغالية.

وأكد المحافظ، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى المرأة المصرية اهتماما كبيراً، باعتبارها هي أساس الأسرة المصرية، وهي أيضا أساس الجمهورية الجديدة، والتي تعمل الدولة على قدم وساق من أجل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

وأشار إلى أن المحافظة بصدد تنظيم حفل كبير لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، الأربعاء القادم.