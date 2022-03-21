أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الأحد، فوز سنية عبده عبده أبو العلا معلم أول بالمعاش والتي تبلغ من العمر 67 سنة بلقب الأم المثالية بمحافظة الدقهلية.

حصلت الأم المثالية بالدقهلية على دبلوم معلمين ومعلمات وهي حاليا معلم أول بالمعاش، فارق زوجها الحياة متأثرا بإصابته بمرض السرطان الذي استمر 8 سنوات ظلت بجانبه فيها حتى وافته المنية منذ 16 سنة، فواصلت رسالتها في تربية 3 من الأبناء 2 ذكور والابنة الصغرى استطاعت أن تصل بأبنائها لبر الأمان في عملهم وتزوج الأول الحاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعية، والثاني الحاصل على ليسانس شريعه وقانون، فيما ما تزال تواصل رسالتها مع الابنة الصغرى والتي حصلت على بكالوريوس الطب بتقدير جيد جدا.

تقول الأم المثالية، عندما مرض زوجي كان الابن الأكبر في الثانوية العامة والصغرى في الإعدادي وأكملت المشوار ما بين عملي ودراسة أبنائي ومتابعتهم وبين المستشفى والعلاج الكيماوي لزوجي واستمر مرضه 8 سنوات، والآن أراد الله أن يصيبني بنفس مرض زوجي وبدأت رحلة علاج أخرى بين الإشعاع والكيماوي، ولكن أبنائي بجانبي يرعوني وأرعاهم، وأتمنى من الله أن يمن علي بالشفاء.