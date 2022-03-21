جونسون يسعى إلى أن تشكل الطاقة النووية 25 % من الخليط الكلي للكهرباء بحلول 2050

يرغب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في جعل الطاقة النووية تشكل 25% من خليط الكهرباء في البلاد بحلول 2050، وهي استراتيجية من شأنها تعزيز صناعة الطاقة المتجددة والمساعدة في إنهاء اعتماد الاقتصاد على الوقود الأحفوري الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرح للأنباء اليوم الاثنين أن الحكومة تدرس الآن تحديد ذلك الهدف بعد اجتماع مسؤولي الصناعة اليوم، بحسب مصادر مطلعة على الأمر ،طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ويؤذن هذا الهدف بالتوسع الجوهري في استخدام الطاقة النووية ، التي تمثل حاليا نحو 16 % من قدرة الكهرباء، حيث تحاول البلاد تلبية الطلب المرتفع ، بما في ذلك السيارات الكهربائية ومحطات تدفئة المنازل.

وأضافت بلومبرج أن المملكة المتحدة تضع الآن استراتيجة لأمن الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، بالتركيز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية كقدرة احتياطية.

يعقد الوزراء احتماعات الآن مع المسؤولين بكافة قطاعات الصناعة لمعرفة مدى سرعة طرح الخطط لبناء المزيد من قدرات الكهرباء.