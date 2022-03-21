قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إنّ مدينة ماريوبول تتعرض منذ ثلاثة أسابيع لقصف مستمر، وأن عديد المنشآت فيها دمرت تماما.

وأضاف في تصريحات أوردتها وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن الهجوم الروسي دمر منشآت مدنية، مؤكّدًا أنه من غير المعروف تحديدا عدد القتلى في صفوف المدنيين.

وتابع: "علينا العمل معا وأخذ إجراءات من أجل وقف الغزو الروسي مثل فرض حظر جوي بأوكرانيا".

وتصف روسيا حربها على أوكرانيا، وهي أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من "النازيين"، ويصف الغرب ذلك بأنه ذريعة كاذبة لحرب عدوانية غير مبررة لإخضاع بلد يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه غير شرعي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن 902 مدني على الأقل قتلوا حتى منتصف ليل السبت رغم أن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 10 ملايين أوكراني نزحوا بينهم نحو 3.4 مليون فروا إلى دول مجاورة مثل بولندا.