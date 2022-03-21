إنبي يستأنف تدريباته بعد فترة الراحة استعدادًا لطلائع الجيش

يستأنف الفريق الكروي الأول بنادي إنبي تدريباته اليومية، اليوم «الاثنين» تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني للفريق، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها للاعبين بعد ضغط المباريات التي خاضها الفريق البترولي طوال الفترة الماضية وتسببت في إجهاد اللاعبين.

ويستعد الفريق البترولى لمواجهة قوية وصعبة أمام طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري، في المباراة المقرر لها 14 أبريل المقبل على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، ويسعى نادى إنبي لاستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا سلبيا بدون أهداف.

بهذه النتيجة ارتقى فريق إنبى إلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 4 مباريات.