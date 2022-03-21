الرئيس السيسي: بسمع هموم المواطنين في الشارع وبحاول أخفق عنهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يتعرض للمشكلة السكانية عندما يستمع لمشكلات المواطنين، معقبًا: «حد بيشكي لي همه مش هقول له بقى أولادك قد إيه، مش هينفع».

وأضاف السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، أنه يتحدث مع المواطنين في الشارع يستمع إليهم ويخفف عنهم، لكن عند الحديث كدولة فإن هناك برنامج «تكافل وكرامة» التي يستفيد منها حوالي 3.7 مليون أسرة، بقيمة حوالي 19.5 مليار جنيه.

وتابع: «بنحاول نتوسع أكتر في البرنامج ونخلق وشرائح أكتر»، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن إجراءات خلال الأيام المقبلة، خاصة بإجراءات حماية اجتماعية أخرى، لمواجهة التطورات التي تحدث في العالم، والتي تؤثر على مصر رغم أنها لا دخل للدولة بها.