رئيس اتحاد الكرة: منتخب 2006 أمل الكرة المصرية

حرص جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على تهئنة منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2006، بعد تتويجهم ببطولة شمال إفريقيا، والتي أقيمت في الجزائر.

ونجح منتخب مصر مواليد 2006، الفوز ببطولة شمال إفريقيا، بقيادة المدير الفني محمد وهبة، بعد تحقيق الانتصارات أمام منتخب ليبيا 4-0، والفوز على تونس بنتيجة 3-2، والفوز على المغرب بهدف دون رد، وبنفس النتيجة على منتخب الجزائر.

وأشار جمال علام بعد عودته من الجزائر لحضور اجتماعات شمال إفريقيا، أن منتخب مصر مواليد 2006، يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين الصاعدين.

وأنهى رئيس اتحاد الكرة أشادته بمنتخب مصر مواليد 2006، مؤكدًا أن هذا الجيل بالإضافة لجيل 2003، هم بمثابة أمل الكرة المصرية ولا شك في أنهم سيكونوا إضافة قوية للمنتخب الأول.