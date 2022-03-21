انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا تُظهر رجال الإنقاذ في الصين، وهو يكافحون لإخماد النيران في حُطام الطائرة المنكوبة التي تحطمت اليوم الاثنين.

كما نشر نشطاء، صورة للطائرة المنكوبة قبل إقلاعها من المطار، وهي من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية، وكان على متنها 133 راكبا في جنوب الصين، بحسب التلفزيون المركزي.

والطائرة التابعة لشركة "تشاينا إيسترن" تحطمت فى جنوب غرب الصين، في منطقة ريفية بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانجشي، وتسبب الحادث بحريق في الجبل، دون معرفة عدد الضحايا.