أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى نحو 15 ألفا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى نحو 15 ألفا خلال المعارك المستمرة منذ بدء التدخل العسكري.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني أوردته وكالات أنباء، حول خسائر القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى 21 مارس الجاري.

وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من قتل نحو 15 ألف جندي روسي، وأسقط 97 طائرة و121 مروحية، فضلا عن تدمير 498 دبابة و1535 مدرعة.

وذكر أن الجيش الأوكراني دمر 240 مدفعية و45 منظومة دفاع جوي و80 راجمة صواريخ و969 مركبة و60 عربة وقود و24 طائرة مسيرة و3 زوارق سريعة.

ومنذ إطلاقها العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، اعتادت روسيا تجنب الحديث عن خسائرها في الحرب، بينما تصدر بشكل يوميا حصيلة ضرباتها على القوات الأوكرانية والنتائج التي حققتها.

وتصف روسيا الحرب، وهي أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من "النازيين"، ويصف الغرب ذلك بأنه ذريعة كاذبة لحرب عدوانية غير مبررة لإخضاع بلد يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه غير شرعي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن 902 مدني على الأقل قتلوا حتى منتصف ليل السبت رغم أن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 10 ملايين أوكراني نزحوا بينهم نحو 3.4 مليون فروا إلى دول مجاورة مثل بولندا.