الشرطة الموريتانية تقبض على مقربين من الرئيس السابق

ألقت الشرطة الموريتانية القبض على ثلاثة أشخاص من المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتابع قضائيا بتهم الفساد وغسل الأموال.

ولم تعلن الشرطة اليوم الأحد عن الاعتقالات ولم تكشف عن هويات الموقوفين ولا عن أسباب اعتقالها لهم، لكن مصادر مطلعة أفادت بأن المعتقلين ثلاثة أحدهم شقيق لصهر الرئيس السابق والثاني قريب له بينما يعد الثالث ناشطا معارضا مؤيدا للرئيس السابق.

وتسعى الشرطة حسب نفس المصادر للكشف عن ثروة جديدة للرئيس السابق قد يكون للنشطاء علاقة بها .

وكان القضاء الموريتاني قد وجه للرئيس السابق في آذار/مارس من العام الماضي عدة تهم بينها الفساد وغسل الاموال بعد تحقيق للجنة برلمانية في عدة صفقات ومشاريع أنجزت في عهد الرئيس السابق بعد أن دخل في خلاف مع خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني للسيطرة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا فيما بات يعرف ب "أمة المرجعية" .

وحسمت معركة المرجعية لصالح الرئيس الحالي بعد أن أعلن أغلب أعضاء المكتب التنفيذي للحزب تأييدهم للرئيس الحالي .