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أعرب عاطف مبروك، نائب رئيس المصري البورسعيدي، عن سعادته بصعود الفريق لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وأكد مبروك أن هذا الصعود جاء نتيجة لتضافر كل جهود أعضاء الادارة داخل النادى، مشيرا إلى أن مجلس الادارة برئاسة سمير حلبية بذل جهدا مضاعفا على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة من أجل توفير كافة متطلبات الفريق على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وأضاف نائب المصري أن مجلس الإدارة بذل قصارى جهده لتحقيق حلم جماهير النادي بنيل لقب بطولة الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأكمل عاطف مبروك أن حالة التمرد داخل الفريق قبل مباراة القطن بالكونفيدرالية جاءت من عدد قليل وغير مدرك بخطورة الامتناع عن التدريبات وتم احتواء الآزمة سريعاً عقب اعتذارهم وانتظامهم مع باقى اللاعبين.

وأتم أن قرار تجميد صرف المكافأت يسري على مباريات الدوري المحلي لحين تحسين النتائج ولا يسري على مباريات الفريق بالبطولة الكونفيدرالية.