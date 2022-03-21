انفجارات في عدة مناطق بمدينة ميكولايف الأوكرانية

أفادت تقارير إعلامية، بوقوع انفجارات في مناطق مختلفة من مدينة ميكولايف الأوكرانية بعد انطلاق صفارات الإنذار.

يأتي ذلك في وقت صرّح فيه رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرتكب جرائم حرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنّ الطريقة الوحيدة لإيقافه فرض مزيد من العقوبات عليه.

وتصف روسيا الحرب، وهي أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من "النازيين"، ويصف الغرب ذلك بأنه ذريعة كاذبة لحرب عدوانية غير مبررة لإخضاع بلد يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه غير شرعي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن 902 مدني على الأقل قتلوا حتى منتصف ليل السبت رغم أن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 10 ملايين أوكراني نزحوا بينهم نحو 3.4 مليون فروا إلى دول مجاورة مثل بولندا.