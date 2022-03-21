موسكو تفتح قضية جنائية ضد مقدمة برامج أوكرانية: هدّدت الطيارين الروس وعائلاتهم

أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بفتح قضية جنائية فورية ضد مقدمة برامج تلفزيونية أوكرانية؛ بسبب تهديداتها الموجهة ضد الطيارين الروس وأفراد عائلاتهم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الاثنين، عن الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية قولها إنّ رئيس لجنة التحقيق أصدر تعليمات إلى إدارة التحقيقات الرئيسة التابعة للجنة التحقيق في الاتحاد الروسي برفع دعوى جنائية ضد ناتاليا موسيتشوك، مقدمة البرامج التلفزيونية في القناة التلفزيونية الأوكرانية 1 + 1، التي وجهت تهديدات ضد الطيارين الروس وأفراد أسرهم.

وبحسب الإعلام الروسي، حرّضت موسيتشوك على شاشة القناة التلفزيونية على استخدام العنف ضد الطيارين الروس وجميع أقاربهم، متفوهة بتهديدات حقيقية لأسر الطيارين.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية، أنّ باستريكين أعطى تعليمات بتحميل ناتاليا موسيتشوك المسؤولية التي حددها القانون في إطار القضية الجنائية، وبعد جمع المعلومات الضرورية، ستوضع على قائمة المطلوبين الدوليين.