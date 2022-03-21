عمدة كييف: القوات الروسية قد تستخدم السلاح الكيميائي ضد شعبنا

طالب عمدة كييف فيتالي كليتشكو، السكان العاصمة الأوكرانية بارتداء أقنعة واقية وغلق النوافذ، محذرا من تلوث الهواء جراء القصف الروسي.

ونقلت وسائل إعلام عن عمدة كييف قوله إن القصف الروسي على العاصمة دمر 72 عمارة سكنية وعددا من المدارس، متابعًا: "لا نثق في الروس وقد يستخدمون السلاح الكيميائي ضد شعبنا".

وأكمل: "المفاوضات مع الروس صعبة ولا أعرف شكل التسوية المحتملة ولا التنازلات التي ستقدم مقابل السلام".

وتصف روسيا حربها على أوكرانيا، وهي أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من "النازيين"، ويصف الغرب ذلك بأنه ذريعة كاذبة لحرب عدوانية غير مبررة لإخضاع بلد يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه غير شرعي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن 902 مدني على الأقل قتلوا حتى منتصف ليل السبت رغم أن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 10 ملايين أوكراني نزحوا بينهم نحو 3.4 مليون فروا إلى دول مجاورة مثل بولندا.