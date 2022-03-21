 محافظ سوهاج: إقبال غير عادي على معارض أهلا رمضان.. وأسعار اللحوم الأرخص في مصر - بوابة الشروق
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محافظ سوهاج: إقبال غير عادي على معارض أهلا رمضان.. وأسعار اللحوم الأرخص في مصر

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 21 مارس 2022 - 5:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2022 - 5:06 ص

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنّه فوجئ بحجم الإقبال الذي وصفه بـ"غير العادي" على معارض أهلا رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المعرض يتيح كل أنواع المنتجات بسلع مخفضة، مؤكّدًا أنه حرص على رصد آراء المواطنين في الأسعار أو نوعية السلع المعروضة ومدى احتياجاتهم.

وأشار إلى أنّ المواطنين لمسوا تخفيضات حقيقية في المعرض، مستدلًا على ذلك بحجم الإقبال على 75 منفذًا (ثابتًا) على مستوى المحافظة، فضلًا عن 27 سيارة متنقلة بإشراف مديرية التموين، وسيارات أخرى تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ونوه بأن هناك ارتياحًا كبيرًا بين المواطنين من المعارض التي تمت إتاحتها للمواطنين، لافتًا إلى أن نسبة التخفيضات تراوحت بين 15% و30%.

وأكّد أن هذه المنافذ تتيح سلعًا يصعب الحصول عليها بسهولة من خارجها وترضي كل الأذواق، لا سيّما اللحوم البلدي والهندي والسوداني، مؤكّدًا أنه على الرغم من تحرك الأسعار إلا أن اللحوم في سوهاج تظل الأقل سعرًا على مستوى الجمهورية.

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