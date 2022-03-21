إيطاليا: مستمرون في إضعاف بوتين بالعقوبات حتى يوقف الحرب

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنّ فرض العقوبات يظل هو السبيل لوقف الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإسبانية "أكي"، اليوم الاثنين: "الحرب الروسية على أوكرانيا هي حرب بوتين، ونحن سنستمر في إضعافه بمزيد من العقوبات حتى يتوقف.. حتى نخفض الأموال التي يحتاجها لتمويل هذه الحرب".

وتابع: "هناك مفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاقية سلام في أوكرانيا، قبل التوصل إليها علينا العمل على هدنات إنسانية محلية ميدانية".

وأشار إلى أنه سيطلب في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (بدأ الانعقاد للتو)، إنشاء طاولة حوار دائمة مع الصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوفير الشروط اللازمة إقامة هدنات محلية تتبع نموذج سومي أو ماريوبول أيضًا، حيث تم نقل آلاف الأشخاص وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأكمل: "يجب أن ننجح في هذا المشروع لأنه ليس لدينا وقت لانتظار اتفاقيات السلام، كما يجب إعطاء الأولوية للمناطق التي توجد فيها دور للأيتام.. من هناك يجب أن نبدأ في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تنجح".

وتصف روسيا الحرب، وهي أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من "النازيين"، ويصف الغرب ذلك بأنه ذريعة كاذبة لحرب عدوانية غير مبررة لإخضاع بلد يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه غير شرعي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن 902 مدني على الأقل قتلوا حتى منتصف ليل السبت رغم أن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 10 ملايين أوكراني نزحوا بينهم نحو 3.4 مليون فروا إلى دول مجاورة مثل بولندا.