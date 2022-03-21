أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التشكيل المثالي للجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الجولة الخامسة فوز الأهلي على المريخ السوداني بنتيجة 3-1، فيما تعادل الزمالك مع بترو أتليتكو بدون أهداف.

ولم يضم التشكيل المثالي أي لاعب من الأهلي والزمالك، وتكون من كل من: "شباب بلوزداد، صن داونز، الترجي، الرجاء، وفاق سطيف.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الخامسة كالتالي:

أحمد عبد القادر (شباب بلوزداد) في حراسة المرمى

في الدفاع: مورينا (صن داونز)، سفيان بوشار (شباب بلوزداد)، عبد القادر بدران (الترجي)، إلياس أحداد (الرجاء).

خط الوسط: موكوينا (صن داونز)، غيلان شعلالي (الترجي)، أكرم جحنيط (وفاق سطيف).

الهجوم: حميد أحداد (الرجاء)، كينجسلاي إيدو (الترجي)، رياض بنعيد (وفاق سطيف).