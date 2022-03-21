الأمم المتحدة: شخص من كل 3 عالميا غير محميين من تداعيات أزمة المناخ

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن شخصا واحدا من كل ثلاثة غير محمي من تداعيات أزمة المناخ "وستة من كل 10 أشخاص في أفريقيا ليسوا محميين بعد، هذا غير مقبول".

وتحدث الأمين العام عبر الفيديو في حدث نظمته مجلة الإيكونيميست الأسبوعية حول الاستدامة، اليوم الإثنين، حيث تركزت كلمته على الجهود الجارية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وإبقاء الهدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

وأشار إلى أن البنية التحتية -في العديد من الأماكن، ولا سيما المجتمعات التي تعيش في مناطق شديدة التأثر بالمناخ- بحاجة إلى أن تكون مقاومة لآثار المناخ.

وأضاف: "لقد دعوت جميع الجهات المانحة والشركاء التقنيين للعمل مع حكومات هذه الدول والأمم المتحدة لتحديد المشاريع والبرامج وتمويلها، كما أنني أضغط لتذليل العقبات التي تمنع الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموا من الحصول على التمويل الذي هم في أمس الحاجة إليه".

وشدد على أننا بحاجة إلى زيادات هائلة لتحقيق هذا التحول والاستثمار في التكيف والمرونة، داعيا المؤسسات المالية الدولية إلى إعطاء أولوية أكبر لهذا الجانب.

وتابع أن أزمة المناخ تحدث في سياق من التحديات، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا، مشيرا إلى أن التعافي من كـوفيد-19 "متفاوت بشكل فاضح".