 الرئيس السيسي يهنئ الجامعة العربية بذكرى تأسيسها - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ الجامعة العربية بذكرى تأسيسها

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 مارس 2022 - 3:59 م | آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2022 - 3:59 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محمد نجم، الأمين برئاسة الجمهورية إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس الجامعة.


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