الرئيس السيسي يهنئ الجامعة العربية بذكرى تأسيسها

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محمد نجم، الأمين برئاسة الجمهورية إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس الجامعة.