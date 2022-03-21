

أعلنت شركة خطوط شرق الصين الجوية اليوم الاثنين، إيقاف جميع رحلاتها الجوية لطائرات الركاب طراز بوينج 737- 800 وذلك اعتبارا من غدا الثلاثاء ،جراء مخاوف تتعلق بالسلامة حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وكالة تشاينا بيزنس نيوز اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان حادث تحطم الطائرة الذي وقع بمنطقة قوانجشي جنوبي البلاد اليوم الاثنين، والذي راح ضحيته 132 شخصا له صلة بالطائرة التي تسلمتها الشركة في يونيو 2015.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد طالب في وقت سابق اليوم بتكثيف جهود الانقاذ عقب تحطم طائرة ركاب من طراز بوينج 737 تابعة لشركة خطوط شرق الصين الجوية، وفقا لما ذكرته التلفزيون الحكومي اليوم الاثنين.

وذكرت بلومبرج أن شي طالب بمعرفة سبب الحادث في أسرع وقت ممكن.

وكانت وسائل إعلام رسمية صينية قد أفادت بتحطم طائرة ركاب تحمل على متنها أكثر من 130 شخصا بمنطقة قوانجشي جنوبي البلاد اليوم الاثنين.

وذكرت إدارة الطيران المدني الصينية، على موقعها الإلكتروني، أن 132 شخصا كانوا على متن الطائرة: 123 راكبا وطاقم من تسعة أفراد.