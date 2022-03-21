تستضيف محافظة الأقصر فعاليات الورشة الدولية الثانية "الاستدامة والتنمية في التراث والسياحة والمجتمعات المحلية"، اليوم الإثنين، بمكتبة مصر العامة بالكرنك، وذلك في إطار اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية المناطق السياحية والتراثية بمصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين الوافدين للأقصر وأسوان، فضلاً عن التخطيط لتعظيم السياحة المستدامة ورفع كفاءة قطاع السياحة المصرى.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثامن حول التخطيط والاستراتيجية والاستدامة والدراسات الحديثة في السياحة والتراث والأثار، وبحضور لفيف من الخبراء المصريين والدوليين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، ومنها أهمية تفعيل السياحة المستدامة في ظل انتشار وباء كوفيد 19، وإدارة الزائرين في الأماكن الأثرية والتراثية، والإدارة المستدامة للموقع الأثرية والتراثية، والتسويق المستدام للمقاصد السياحية، وفرص وتحديات التنمية السياحية المستدامة في مصر، والأنماط السياحية الجديدة والسياحة المستدامة، والمجتمع المحلي والسياحة والمستدامة، والتراث اللامادي وتوظيفه لتسويق السياحة المستدامة.