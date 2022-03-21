تقرير: قوة مسلحة تختطف 5 من موظفي وزارة الصحة بولاية سودانية

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أفاد تقرير لموقع "سودان تريبيون" الإخباري السوداني، باختطاف مجموعة مسلحة 5 موظفين يتبعون وزارة الصحة بولاية جنوب كردفان، أثناء عملهم في توزيع أمصال ضد "الحصبة" بمحلية أبوكرشولا.

ونقل الموقع عن والي جنوب كردفان موسى جبر القول، إن "الموظفين التابعين لوزارة الصحة بالولاية كانوا يعملون لصالح برنامج التحصين الموحد، واقتادتهم قوة مسلحة إلى جهة غير معلومة".

وترجح مصادر متطابقة تبعية المسلحين للحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي يسيطر على تلك المناطق.

واستنكر الوالي الحادثة وطالب بإطلاق سراح الموظفين على الفور كونهم لا يحملون السلاح، وإنما يؤدون أعمالا إنسانية لصالح المواطنين في تلك المناطق. كما حث المنظمات الدولية العاملة في الولاية بضرورة التدخل لإطلاق سراح الموظفين.

وتسيطر الحركة على أجزاء من ولاية جنوب كردفان، وأخفق التفاوض الذي أجرته معها الحكومة الانتقالية في التوصل لاتفاق ينهي الحرب نظرا لتباعد المواقف بين الطرفين.