ساعة الفقر العالمي: نيجيريا الأولى إفريقيا بـ70 مليون مواطن تحت خط الفقر

أظهرت أحدث بيانات ساعة الفقر العالمي (World Poverty Clock) أن نيجيريا الأولى أفريقيا من حيث عدد الفقراء، حيث يعيش 70 مليونا و677 ألفا و758 نسمة من مواطنيها، ويمثلون 33% من إجمالي عدد السكان، تحت خط الفقر.

ووفقا لبيانات ساعة الفقر العالمي، مازالت نيجيريا في صدارة الدول الإفريقية من حيث عدد السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدد سكان (تحت خط الفقر) يبلغ 67 مليون نسمة، ثم مدغشقر 21 مليون نسمة، ثم أنجولا 18 مليون نسمة.

وطبقًا لأحدث بيانات ساعة الفقر العالمي، التي تعرض تقديرات آنية عن الفقر وتحدد اتجاهاته، يمثل سكان المناطق الريفية 53% من إجمالي عدد مواطني نيجيريا الذي يعيشون تحت خط الفقر، بحسب ما نقلت صحف محلية نيجيرية.

كما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع بين الذكور في نيجيريا مقارنة بالإناث النيجيريات، حيث بلغ عدد النيجيريين الذين يعيشون في فقر مدقع 35 مليون نسمة، مقابل 34 مليون نسمة للإناث.

وكانت نيجيريا تتخطى الهند في نسبة الفقر المدقع بين السكان عام 2018، حيث كان 87 مليون نيجيري يعيشون في فقر مدقع مقارنة بـ73 مليون هندي حينها، قبل أن يستقر معدل الفقر المدقع في نيجيريا عند 70 مليونا و677 ألفا و758 نسمة، وفقا لبيانات ساعة الفقر العالمي، لكن الهند أصبحت عاصمة الفقر في العالم بعدما تجاوزت نيجيريا في معدل الفقر المدقع بين السكان، إذ يعيش أكثر من 83 مليون هندي حاليا تحت خط الفقر، الذي حددته الأمم المتحدة بمبلغ دولارين للفرد خلال العام الجاري.