تحتفل مصر اليوم 21 مارس بعيد الأم، وهو احتفال مستمر ومتجدد منذ منتصف الخمسينيات، وكان صاحب فكرته الصحفي الكبير علي أمين، والذي طالب في أحد مقالاته بأن يتم تحديد يوم لتكريم الأمهات وشكرهم على ما بذلوه لأجل الأبناء، بعدما عرضت عليه شكوى سيدة بأنها ترمَّلت وأولادها صغار ولم تتزوج، وكرست حياتها من اجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تماماً.

وما لا يدع مجالا لا شك، الدور الكبير الذي تلعبه الأم في تربية وتكوين شخصية الأبناء؛ لذا نجد العديد من الشخصيات البارزة يكررون الحديث عن التأثير الكبير والفضل العظيم الذي كان للأم في مسيرتهم المهنية والإنسانية.

وروى الدبلوماسي الكبير السيد عمرو موسى، في الجزء الأول من مذكراته، والتي صدرت بعنوان " كتابيه..سنوات النشأة والدبلوماسية" عن دار الشروق، ذكرياته التي جمعته بوالدته والتي كان لها إنعاكسا كبيرا على حياته.

يقول موسى، كانت والدتي اجتماعیة جداولها صدیقات كثیرات، لا تنقطع زیاراتها لهن ولا زيارتهن لها،وبجانب ذلك كانت تعشق اللغة الإنجلیزیة، وتحتفظ بالكتب الخاصة بتعلمها، لذا أظهرت حرصا شديدا على إتقاني لهذه اللغة؛ فكانتتشرح لي قواعدها، وتشتري لي كل ما یقع تحت یدْیها من القوامیس (إنجلیزي/ عربي) كي تساعدني على زیادة حصیلتي من المفردات الإنجلیزیة.

ويتابع موسى عن صفات والدته وطقوسها في تعليمه، أن الدقة سمة من سمات والدتي في شرح دروس «الإنجلیزي» المقررة علي، ويكون مزاجها في أعلى معدلات اعتداله وهي تتابع فهمي للمفردات والقواعد الجديدة.

ويذكر موسى سبب ذلك، بأنها كانت تريد أن تتسع معارفي، وتتاح لي فرصة الانفتاح على ثقافات مختلفة؛ فعندما كنت أقرأ له المقالات في صحيفة «المصري»، كثیًرا ماتتوقف عند بعض المفردات،ليسألني: هل تعرف معنى هذه الكلمة في اللغة الإنجلیزیة؟ وإذا لم أعرف، یطلب مني البحث عنها بالقاموس.