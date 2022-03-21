حزب موال لروسيا في أوكرانيا ينتقد حظر نشاط الأحزاب المعارضة

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انتقد حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني الموالي لروسيا فرض حظر على نشاطات الأحزاب "المناهضة لأوكرانيا" خلال الإعلان الحالي للأحكام العرفية في كييف.

وقال الحزب المعارض إن الحظر محاولة غير قانونية للقضاء على "العدو الحقيقي" بمزاعم زائفة، داعيا أعضاءه في البرلمان إلى مواصلة عملهم على الرغم من الحظر.

وقال الحزب اليوم الأحد: "سوف نتحدى كل القرارات غير القانونية".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في مقطع مصور عن الأحزاب الموالية لروسيا إن "أي نشاط من جانب سياسيين بهدف إحداث انقسام أو تعاون لن يكلل بالنجاح، وسيقابل برد حازم".

وبشكل عام، تم حظر 11 حزبا من مواصلة أنشطتها بموجب مرسوم الأحكام العرفية.

يشار إلى زيلينسكي وقع اليوم مرسوما بتمديد الاحكام العرفية للمرة الثانية بدءا من الساعة 05:30 يوم 26 مارس الجاري و لمدة 30 يوما.

كان زيلينسكي أعلن عن تطبيق الاحكام العرفية لأول مرة عقب الغزو الروسي لبلاد في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.