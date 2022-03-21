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تحدث التونسي معين الشعباني، المدير الفني للمصري البورسعيدي، عن فرص تأهل مصر على حساب السنغال لنهائيات كأس العالم، والمرشح الأقرب للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشعباني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": «منتخب مصر يمكنه تجاوز السنغال في المرحلة الحاسمة، الفراعنة يمتلكون كل المقومات لذلك».

وتابع: «لاعبوا الفراعنة يجب أن يكون لديهم الحافز بعد خسارة نهائي إفريقيا، للدفاع عن سمعة مصر، أتمنى تأهلهم لكأس العالم».

وواصل: «مباراة العودة ستكون أسهل من الذهاب على ستاد القاهرة، عدم استقبال أهداف في مصر سيكون أهم شيء لحسم المباراتين».

وعن المرشح الأقرب للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم، أجاب: «سيكون بين الترجي التونسي والأهلي وصن داونز والوداد المغربي، تأهل بترو أتلتيكو على حساب الزمالك كان مفاجأة بالنسبة لي».

وأتم: «الفريق الأنجولي، محتم ومنظم ويمتلك لاعبين لديهم فكر عالي في الكرة، ويجب على الفرق العربية الحذر منه، خروج الزمالك مفاجأة، يمتلك تاريخ كبير ومكانه على الأقل في نصف نهائي البطولة».