وزير الحج السعودي يوضح آلية تحديد أعداد حجاج هذا العام

قال وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، إنّ الدراسات قائمة لتحديد أعداد حجاج هذا العام، مشيرًا إلى أن تحديد الأعداد، سيكون بناء على التأكد من مأمونية الحج وسلامة الحجاج.



وأضاف الربيعة، في تصريحات لقناة "العربية" اليوم الإثنين، "أن القيادة (السعودية) حريصة جدًا على إقامة مشاعر الحج بسلام" مشيرا إلى أن "هناك دراسات ما زالت جارية بالتنسيق مع القطاع الصحي".



وأكمل وزير الحج والعمرة السعودي قائلا "إن سلامة الحجاج تأتي في المقام الأول بناء على تقارير ستقرر القيادة بعدها كيفية الحج".



وشارك 60 ألفا من المواطنين السعوديين والمقيمين الملقحين في موسم العام الماضي 2021، وهو عدد أكبر من حج 2020 لكنه أقل بكثير من مواسم الحج الاعتيادية.



ففي 2019، شارك نحو 2.5 مليون مسلم من أنحاء العالم في مناسك الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة.



وأعلن الربيعة في تصريحاته اليوم "أن العمرة مفتوحة الآن للجميع بالطاقة الاستيعابية الكاملة، بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".



وكان الربيعة دعا راغبي أداء العمرة، إلى الحجز عبر تطبيقيّ اعتمرنا أو توكلنا. وقال:"قبل عامين تم إيقاف العمرة بسبب الوباء، والآن متاحة للجميع، فالحمد لله على نعمه وفضله".