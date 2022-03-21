وزير الإسكان يصدر 12 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً إدارياً جديداً لإزالة مخالفات البناء ببعض القرى السياحية الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أية عشوائيات بها.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

جدير بالذكر أن مخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين البناء بدون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببعض القرى السياحية، وتمثلت في بناء غرف كاملة وإقامة مبانٍ بمساحات مختلفة أدوار (أرضي وأول، وأرضي و4 أدوار، وأرضي و3 أدوار، وأرضي فقط) وحمام سباحة، وغير ذلك من أوجه المخالفات.